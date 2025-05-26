Гладков объявил об отставке главы Грайворонского округа Бондарева

«Бондарев покидает место главы Грайворонского округа», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее Гладков выезжал с рабочим визитом в Грайворонский округ. Он уточнил, что иногда видит там слабое реагирование властей округа. Такой подход к работе приводит к дестабилизации сложной обстановки в населенных пунктах. Поскольку ведется плохая работа с людьми, то жители начинают нервничать.

Также губернатор пояснил, что решение Бондарева закрыть администрацию села привело к ощущению брошенности у местных жителей.