Гладков назвал общее количество жертв при обстрелах Белгородской области

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Гладков: 120 жителей погибли в Белгородской области с момента начала обстрелов

В общей сложности 120 жителей Белгородской области погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

Еще 651 человек ранен. Из них 51 ребенок. Погибли 11 детей.

«У некоторых детей ампутированы руки и ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеря ребенка», — добавил губернатор.

Высокий уровень террористической опасности был объявлен в Белгородской области 11 апреля 2022 года.