Германия пообещала ответить на ноту РФ по преступлениям нацистов

МИД ФРГ знает о направленной со стороны России ноте с требованием признать актом геноцида преступления нацистов в годы Второй Мировой на территории СССР и обещает ответить на нее, сообщает ТАСС .

«Министерство иностранных дел ФРГ знает о ноте российского посольства и ответит на нее», — сказали в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что ФРГ все еще не ответила на ноту РФ. Москва потребовала признания со стороны ФРГ актами геноцида преступления Третьего рейха на территории Советского Союза.

Также указывается на отсутствие юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности.