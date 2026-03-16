Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не будет участвовать в военной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщает «Царьград» .

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сделал заявление после встречи с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. По его словам, Германия не станет участвовать в военных действиях, связанных с восстановлением безопасного судоходства в регионе.

Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность расширения военно-морской миссии Aspides на Ормузский пролив. Инициатива предполагает усиление присутствия для защиты гражданского судоходства, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на отказ Берлина в соцсети X. «Мятеж?» — написал он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.