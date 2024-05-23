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Генштаб ВС Ирана: специалисты не нашли следов пуль на корпусе вертолета Раиси

Специалисты не обнаружили следов пуль на корпусе разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на Генштаб ВС страны.

Ведомство опубликовало предварительные результаты расследования крушения воздушного судна. Отмечается, что вертолет лидера загорелся после столкновения с возвышенностью.

Также известно, что борт оставался на связи с двумя другими вертолетами вплоть до катастрофы.

Ранее стало известно, что в Мешхеде начались похороны погибшего Эбрахима Раиси. Гроб с телом доставили в его родной город после церемонии прощания в Бирдженде. Лидер будет погребен в мавзолее имама Резы.