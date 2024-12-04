Генсек ОДКБ: есть тенденции обелить фашизм и пересмотреть итоги Второй мировой войны

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов во время пресс-конференции об итогах работы организации за 2024 год заявил, что в текущий момент в мире заметны тенденции по пересмотру итогов Второй мировой войны и попытки обелить фашизм.

«Празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне имеет исключительное значение. Нет необходимости говорить о том, что многонациональные народы некогда единой большой страны, смогли отстоять свободу и победить фашизм. Мы сейчас наблюдаем тенденции, когда пытаются обелить фашизм, переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны», — сказал Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ добавил, что организация приняла совместное заявление о необходимости празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим запланирована масса международных научно-просветительских, спортивных мероприятий и прочих.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию выступили 118 стран, против — 49. Относительно документа воздержались 14 государств. Россия, Китай и Израиль проголосовали за резолюцию.