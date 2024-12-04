Генсек НАТО предложил Украине отказаться от мирных переговоров с Россией

Рютте подчеркнул, что сначала Западу следует предоставить Вооруженным силам Украины оружие, чтобы укрепить позиции страны в возможных переговорах. При этом он добавил, что именно Украина должна определить, когда будет готова начать диалог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет оснований для ведения переговоров между Москвой и Киевом. Позиции сторон по вопросам урегулирования остаются диаметрально противоположными.

Россия требует полного вывода украинских войск с территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах на момент вхождения в Украину, отказа Киева от вступления в НАТО, а также проведения демилитаризации и денацификации Украины, признания новых регионов частью России и отмены всех западных санкций в отношении Российской Федерации.