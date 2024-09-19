Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины Милея

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Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на задержание президента Аргентины Хавьера Милея из-за конфискации США венесуэльского самолета Emtrasur, находившегося в Буэнос-Айресе, пишет ТАСС .

Генпрокуратура Венесуэлы обвиняет президента Аргентины и членов его правительства в «краже с отягчающими обстоятельствами» и отмывании денег, заявил генпрокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

Также он добавил, что проводится расследование в отношении Милея и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич по факту нарушения прав человека в стране из-за применения силы полицейскими к участникам протестов.

Ранее аргентинский МИД призвал прокурора Международного уголовного суда (МУС) инициировать выдачу ордера на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.