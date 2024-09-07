сегодня в 11:56

Аргентина запросила у МУС ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

Дипведомство отметило, что причиной для этого стали действия Мадуро, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

Кроме того, министерство призвало суд выдать ордер на арест ряда высокопоставленных чиновников Венесуэлы.

В документе от Аргентины запрос был обоснован событиями, которые случились после выборов главы государства в Венесуэле 28 июля. Так, местный ЦИК объявил победителем президентской гонки Николаса Мадуро, но итоги подсчета 100% голосов не опубликовал.

Лидеры оппозиции считают, что их кандидат Эдмундо Гонсалес получил вдвое больше голосов избирателей. В стране начались массовые протесты, погибли более 10 человек, задержали порядка 2 тыс.