Геннадий Зюганов рассказал о предвыборной программе КПРФ

КПРФ пойдет на сентябрьские выборы с лозунгами о борьбе с фашизмом

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался о будущей предвыборной кампании. Также он коснулся темы фашизма и важности борьбы с этим явлением, сообщает «Коммерсант» .

Пленум ЦК КПРФ состоялся в Подмосковье. Зюганов выступил с напутствием к коллегам, вспомнил участие Компартии в президентских выборах и поблагодарил партийного кандидата Николая Харитонова за блестящую программу. Особую кампанию он подготовил и к предстоящим сентябрьским выборам.

«Мы подготовили программу победы: 10 шагов достойной жизни, 20 первоочередных мер, бюджет развития и 12 законов», — заявил глава КПРФ.

Основной доклад Зюганова был посвящен разоблачению мирового империализма. Важной темой он считает и борьбу с фашизмом.

«Как и 100 лет назад, преградить путь фашизму могут только массы трудящихся, руководимые коммунистами», — заключил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ заявил, что нужно принимать более решительные меры, чтобы не допустить будущих атак беспилотников на Россию. В связи с этим депутат напомнил про опыт ВОВ, когда в стране перед 1941 годом устроили «профилактику», которая избавила граждан от терактов.