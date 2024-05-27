Геннадий Зюганов рассказал о предвыборной программе КПРФ
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Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался о будущей предвыборной кампании. Также он коснулся темы фашизма и важности борьбы с этим явлением, сообщает «Коммерсант».
Пленум ЦК КПРФ состоялся в Подмосковье. Зюганов выступил с напутствием к коллегам, вспомнил участие Компартии в президентских выборах и поблагодарил партийного кандидата Николая Харитонова за блестящую программу. Особую кампанию он подготовил и к предстоящим сентябрьским выборам.
«Мы подготовили программу победы: 10 шагов достойной жизни, 20 первоочередных мер, бюджет развития и 12 законов», — заявил глава КПРФ.
Основной доклад Зюганова был посвящен разоблачению мирового империализма. Важной темой он считает и борьбу с фашизмом.
«Как и 100 лет назад, преградить путь фашизму могут только массы трудящихся, руководимые коммунистами», — заключил Зюганов.
Ранее лидер КПРФ заявил, что нужно принимать более решительные меры, чтобы не допустить будущих атак беспилотников на Россию. В связи с этим депутат напомнил про опыт ВОВ, когда в стране перед 1941 годом устроили «профилактику», которая избавила граждан от терактов.