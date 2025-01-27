Генконсульство РФ заработает в китайской Ухани

«МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Ухань в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание», — говорится в распоряжении, подписанном Мишустиным 27 января.

Расходы на открытие генконсульства РФ в Ухане будут осуществляться из ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на нужды МИДа на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

На территории Китая действует разветвленная сеть российских дипломатических представительств. Помимо консульского отдела в посольстве России в Пекине, работают генеральные консульства в Шанхае, Гуанчжоу, Шэньяне и Харбине. Также российское генконсульство представлено в Гонконге — особом административном районе Китая.

История расширения дипломатического присутствия двух стран продолжается: в 2015 году Москва и Пекин заключили соглашение об учреждении новых генконсульств. Планировалось открыть представительства России в китайских городах Харбин и Ухань, а Китая — во Владивостоке и Казани.

В 2019 году было принято решение о создании генконсульства в Харбине, юрисдикция которого охватывает провинцию Хэйлунцзян и Хулун-Буир (часть Внутренней Монголии). Что касается консульского округа в Ухане, он будет включать пять регионов: провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин.