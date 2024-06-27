Генерал Суньига задержан в Боливии после попытки госпереворота

Распоряжением генпрокуратуры Боливии был задержан генерал Хуан Хосе Суньига, который вывел военных к зданию правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Bolivia TV.

В эфире канала были продемонстрированы кадры, как он вышел из здания Генерального штаба в сопровождении сотрудников полиции. Правоохранители посадили генерала в автомобиль.

Перед этим Суньига попытался пересказать прессе свою версию произошедшего. По ней, генерал еще 23 июня общался с президентом страны Луисом Арсе, который якобы попросил военного помочь ему поднять популярность.

Ранее глава государства заявил о попытке госпереворота, который возглавил генерал Хуан Хосе Суньига. Его, по данным источников, отстранили с поста главнокомандующего армией. Глава государства назначил новое военное руководство.