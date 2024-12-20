Западные страны, по мнению члена комитета Госдумы по обороне, генерала Виктора Соболева, не смогут эффективно отразить удар российской ракеты «Орешник» и, следовательно, не примут предложение президента Владимира Путина о высокотехнологичной дуэли, сообщает Инфо24 .

Соболев прокомментировал высказывания Путина, который накануне предложил США организовать на Украине испытание, где они определят цель, которую защитят своими системами противовоздушной и противоракетной обороны. Путин инициировал этот диалог, отреагировав на информацию о том, что системы THAAD могут противостоять «Орешнику».

Соболев отметил, что Запад продолжает активно снабжать Украину вооружением и не сможет защитить предложенную цель от удара российской ракеты. Он уверен, что противоракетные способности западных стран не соответствуют требованиям для перехвата новых ракетных технологий. «Орешник», который развивает скорость до 10 Махов, представляет собой практически неуловимую угрозу.

«Ну, как ее остановить? У них просто нет таких противоракет, это вообще невозможно сделать», — заключил генерал.