Генерал объяснил, зачем ВСУ отправили рой дронов в Подмосковье

По его словам, с точки зрения наблюдений, украинская армия считает своими целями пограничные регионы РФ, а также Подмосковье и Москву. Тем не менее, российские системы ПВО успешно отразили нападение «птиц» противника на столичный регион, подчеркнул эксперт.

«Скорее всего, сегодня ночью была очередная попытка атаки на стратегические объекты Московской области, но ее пресекла ПВО РФ, за что ей большое спасибо», — добавил генерал.

Ранее Минобороны России докладывало, что в ночь на 21 августа украинские войска попытались нанести удары по объектам в пяти регионах РФ: Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областях. Российские средства противовоздушной обороны сбили 45 целей.