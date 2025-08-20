«Гарантии должны быть надежными»: Лавров сделал заявление по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если Британия, Германия и Франция хотят выработать коллективные гарантии безопасности для Украины, то они должны быть надежными, сообщает «Царьград» .

По его словам, при обсуждении этого вопроса следует опираться на договоренности переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Тогда украинская сторона просила о базовых принципах урегулирования конфликта и была согласна выйти из НАТО, сохранить нейтралитет и безъядерный статус. Это могло бы стать основой для устойчивого решения вопроса, но так и не стало.

Накануне президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Украина не сможет войти в НАТО, а Лавров ранее назвал идею обсуждения конфликта на Украине без участия России путем в никуда.

Американский лидер также добавил, что Советский Союз и Россия имели и имеют право выступать против расширения Североатлантического альянса рядом со своими границами.