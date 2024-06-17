ВСУ стянули резервы к Волчанску и Липцам и проводят безуспешные контратаки

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Украина стянула свои силы к Волчанску и Липцам, где пытается совершать контратаки, но терпит поражение, пишет ТАСС .

В настоящее время под Харьковом продолжаются активные бои. Самые ожесточенные сражения происходят в районе Волчанска и Липцев. Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российских бойцов, но ничего не получается.

«На купянском направлении нашим бойцам удается занять более выгодные позиции», — сказал Ганчев.

Украина начала стягивать свои силы в вышеуказанные районы еще 16 июня. Киевский режим готовился к контратакам.