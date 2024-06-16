Боец РФ: ВСУ стягивают технику под Харьков для контрнаступления

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь рассказал, что киевский режим стягивает технику ко второму и третьему эшелону обороны на харьковском направлении СВО, это может быть частью подготовки украинских сил к контрнаступлению, сообщает РИА Новости .

«Возможно, в скором времени мы ожидаем контрнаступления их. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, пополнять наш видеоряд применений», — заявил российский военнослужащий.

Он подчеркнул, что боеприпасы типа «Ланцет» поступают в Вооруженные силы РФ в достаточном количестве и постоянно совершенствуются.

Линь добавил, что на сегодняшний день «Ланцет» поразил украинскую боевую технику на расстоянии более 60 км. Показатель является рекордным, так как превысил заявленные производителем характеристики.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, почему Россия отодвигает линию фронта в направлении Харьковской области.