Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале , что «зеленая тля» (президент Украины Владимир Зеленский) хочет «продлить свое существование». Он получил кредит 90 млрд евро, а политическая мобилизация внутри страны набирает обороны.

Зеленский, по мнению Медведева, планирует провести на Украине выборы. Затем «воскреснуть» и снова стать легитимным президентом.

«Гальванизация смердящего трупа — проект номер один. Этого не скрывает и окружение шатающегося от наркоты зомби», — сказал зампред Совбеза РФ.

Однако Медведев отметил, что Зеленский не будет для России легальной стороной переговоров и тем, кто подпишет акт капитуляции. По его словам, «Гитлер не может быть участником переговоров». По этой причине акт о капитуляции государства в Великой Отечественной войне подписало военное командование Германии.

«Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом», — считает зампред Совбеза России.

Медведев отметил, что неспроста пишет это сейчас. Он хочет развеять иллюзии людей, которые надеются на вероятность завершения конфликта с Зеленским.

