Галузин: РФ не будет наносить удары в день выборов на Украине

РФ готова не наносить удары в день проведения голосования на Украине на случай проведения выборов в стране. Заявления президента России Владимира Путина все еще актуальны, рассказал ТАСС замглавы министерства иностранных дел Михаил Галузин.

До этого политик говорил, что РФ может подумать над тем, чтобы прекратить наносить удары вглубь Украины в день голосования, если в государстве все же будут проводить выборы. Также Путин говорил, что 5-10 млн украинцев, живущих в РФ, должны обладать правом голоса.

«Пока о практической организации голосования на Украине речь не идет», — добавил дипломат.

При этом Галузин напомнил, что Киев наносил удары по России во время голосования. В марте 2024 года, когда в РФ выбирали президента, Украина пыталась сорвать электоральные мероприятия в прифронтовых регионах.

ВСУ использовали террористические методы и проводили диверсии.

