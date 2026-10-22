Он связал свою позицию с желанием увидеть Зеленского на скамье подсудимых. Эксперт также предположил, что гибель украинского президента приведет к его героизации.

«В сохранении жизни Зеленского заинтересованы обе стороны конфликта. Евросоюзу он нужен живым в качестве ответчика за совместные с европейскими подельниками хищения финансовых средств. Нам он тоже не нужен в качестве индивида, потерявшего жизнь во время конфликта. В случае даже случайной гибели его провозгласят „хероем“ и новым Бандерой», — заявил Гагин.

Эксперт также прокомментировал внесенный в Верховную раду в начале сентября законопроект о государственной охране членов семьи Зеленского. Предложение предусматривает пожизненную защиту после прекращения президентских полномочий. Гагин расценил инициативу как попытку украинских чиновников оградить себя от уголовной ответственности.

Кроме того, Гагин высказался о слухах о наркотической зависимости Зеленского и случаях оказания ему медицинской помощи. Подтверждений этим утверждениям в материале не приведено.

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