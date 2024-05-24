ФТС пресекла вывоз на Украину военного оборудования из России

Сотрудники российской таможни не допустили вывоз на территорию Украины военного оборудования, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС.

«Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину, <…> таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что супруги из Москвы собирали и перекрашивали балочные держатели в гараже. Иностранцы же занимались отправкой их в Грузию. Сотрудники таможни изъяли 12 единиц оборудования. Шесть из них перехватили на Верхнем Ларсе, вторую половину нашли в мастерской в Москве.

СК возбудил уголовные дела за контрабанду военной техники. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.