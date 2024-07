FT: существует риск конфликта интересов из-за бизнес-планов сына Трампа

По данным The Financial Times, Эрик Трамп и его брат Дональд Трамп-младший являются исполнительными вице-президентами компании The Trump Organization. Она специализируются на строительстве элитного жилья, отелей, курортов и другой недвижимости по всему миру.

В конце июня и начале июля корпорация заключила соглашение с саудовской Dar Global (международное отделение девелопера Dar Al Arkan) о строительстве гостиничного комплекса Trump International в Омане. Его стоимость составляет 500 млн долларов.

По словам Эрика Трампа, речь идет об «очень долгосрочных контрактах по управлению» на 25–30 лет.

В регионе также будут реализовывать и другие объекты.