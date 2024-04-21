FT: Блинкен планирует поездку в КНР с угрозами за «поддержку» ОПК РФ
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен приедет в Китай, где будет угрожать санкциями властям за «поддержку» российского ОПК, сообщает «Царьград».
По информации Financial Times, госсекректарь США предупредит Пекин, что Вашингтон примет «карательные меры», если КНР продолжит отправлять РФ технологии, которые могут быть связаны с оружием. Издание предполагает, что речь может идти о санкциях в отношении китайских фининститутов и иных организаций.
Также ранее глава Минфина США Джанет Йеллен угрожала КНР по поводу связей с Россией, а еще подчеркивала, что Пекин не должен помогать Москве в ее конфликте с Киевом.
Китайским властям угрозы и отчитывания США не понравились. Политики и дипломаты КНР вели себя холодно и тактично, но военные сказали, что продолжат реагировать на опасные и провокационные действия в соответствии с законом страны.