FT: Блинкен планирует поездку в КНР с угрозами за «поддержку» ОПК РФ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен приедет в Китай, где будет угрожать санкциями властям за «поддержку» российского ОПК, сообщает «Царьград» .

По информации Financial Times, госсекректарь США предупредит Пекин, что Вашингтон примет «карательные меры», если КНР продолжит отправлять РФ технологии, которые могут быть связаны с оружием. Издание предполагает, что речь может идти о санкциях в отношении китайских фининститутов и иных организаций.

Также ранее глава Минфина США Джанет Йеллен угрожала КНР по поводу связей с Россией, а еще подчеркивала, что Пекин не должен помогать Москве в ее конфликте с Киевом.

Китайским властям угрозы и отчитывания США не понравились. Политики и дипломаты КНР вели себя холодно и тактично, но военные сказали, что продолжат реагировать на опасные и провокационные действия в соответствии с законом страны.