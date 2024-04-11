ФСБ и Минобороны пресекли высадку украинского спецназа на Тендровскую косу
Фото - © Бойцы спецназа ФСБ./РИА Новости
ФСБ и Минобороны РФ пресекли высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области. Ее спланировали британские спецслужбы, сообщает РИА Новости.
Украинский десант удалось уничтожить.
Помимо этого, в плен попал старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин.
Деятельность украинского центра ССО курирует подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Британии.
ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.