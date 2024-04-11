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ФСБ и Минобороны пресекли высадку украинского спецназа на Тендровскую косу

Политика
Бойцы спецназа ФСБ.

Фото - © Бойцы спецназа ФСБ./РИА Новости

ФСБ и Минобороны РФ пресекли высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу Херсонской области. Ее спланировали британские спецслужбы, сообщает РИА Новости.

Украинский десант удалось уничтожить.

Помимо этого, в плен попал старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин.

Деятельность украинского центра ССО курирует подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Британии.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.