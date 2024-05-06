ФСБ: Гитлер собирался воевать против СССР совместно с США и Британией

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер планировал использовать возможный раскол союзников коалиции, чтобы вместе с США и Британией воевать против Советского Союза, следует из рассекреченных документов ФСБ РФ, пишет РИА Новости .

Ведомство представило свидетельство личного адъютанта фюрера Отто Гюнше, написанное им после ареста. В документе сказано, что в 1944 году Гитлер указывал на снижение влияния Лондона на фоне продвижение советских войск в Румынии и на Балканах. Он считал, что отношения Британии с Москвой могут резко обостриться и перейти в открытое столкновение.

«Хотя наше положение на Восточном фронте следует считать очень серьезным, но на этом этапе войны мы должны подходить к рассмотрению военного положения империи и с политических позиций», — заявил Гитлер на совещании в ставке в Растенбурге.

Гитлер хотел совершить массированную атаку по американским и британским силам. Это якобы могло разделить их, что даст Германии возможность занять важный с точки зрения снабжения Антверпен. После Берлин должен был заключить сепаратное соглашение против Москвы с Лондоном и Вашингтоном.