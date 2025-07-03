Названа сумма дохода со вкладов, с которой нужно платить налоги в России

В 2025 году некоторым российским вкладчикам придется заплатить налог на доходы от банковских вкладов за 2024 год. Об этом рассказал председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов, сообщает «Прайм» .

Раньше действовал временный мораторий, введенный законом № 67-ФЗ от 26 марта 2022 года, который освобождал от налогообложения проценты по вкладам за 2021–2022 годы. Однако с начала 2023 года эта льгота закончилась, и теперь доходы от банковских вкладов снова облагаются налогом.

По словам эксперта, все проценты, полученные по вкладам в 2024 году, будут подлежать налогообложению, а уплатить этот налог нужно будет в 2025 году.

«Налог необходимо уплатить, если доход от процентов за год превышает необлагаемую сумму. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024 ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

Если у россиян есть деньги на эскроу-счетах или на рублевых вкладах со ставкой не выше 1% годовых, то с полученного дохода налог платить не придется. Диашов привел пример, что если человек положил 900 тыс. рублей на вклад под 14% годовых, то за год он заработает 126 тыс. рублей процентами. Это сумма меньше, чем 210 тыс. рублей, которые не облагаются налогами, поэтому налог с такого дохода платить не нужно. А вот все, что свыше, налогом облагаться уже будет.