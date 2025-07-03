Выпускники Дмитровского техникума получили дипломы

Разделить с ними этот радостный момент пришли самые близкие люди: родители, друзья и родственники, чья поддержка была неоценимой на протяжении всего обучения.

На мероприятии присутствовали почётные гости: депутат Московской областной думы Марина Шевченко, представители предприятий-партнёров, которые много лет помогают в организации практики студентов, а также общественные деятели.

Особую значимость торжеству придало присутствие участников специальной военной операции. Для всех собравшихся они — настоящие герои. С первых дней СВО студенты активно собирают гуманитарную помощь, пишут бойцам письма с тёплыми словами поддержки.

Церемонию вручения дипломов открыла директор Дмитровского техникума Ирина Леонидовна Александровская. Она поздравила выпускников, пожелав им уверенно идти к новым целям.

Праздничное настроение создавали творческие коллективы: группа «140 ударов в минуту» и дуэт «Даня и Бек». Их выступления зрители встречали громкими аплодисментами.

«Вручение дипломов — это не только завершение обучения, это старт новой, интересной и полной возможностей жизни. Желаю выпускникам удачи, профессиональных успехов и реализации всех намеченных планов! Пусть знания, полученные в стенах Дмитровского техникума, станут надежной основой для достижения самых высоких целей!» — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.