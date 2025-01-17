Французы обвинили РФ в агрессии после наведения ПВО на самолет-разведчик
Лекорню: Франция считает агрессивным наведение ПВО РФ на самолет-разведчик
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Министр ВС Франции Себастьен Лекорню отметил, что страна считает «агрессивным и неприемлемым» наведение ПВО РФ на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС.
Лекорню уточнил, что инцидент произошел в ночь на 16 декабря с самолетом морской разведки Atlantique 2.
«Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — сказал министр.
Лекорню подчеркнул, что подобные агрессивные действия РФ неприемлемы.
Командующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи назвал инцидент с французским самолетом «довольно серьезным».