Французы обвинили РФ в агрессии после наведения ПВО на самолет-разведчик

Министр ВС Франции Себастьен Лекорню отметил, что страна считает «агрессивным и неприемлемым» наведение ПВО РФ на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС .

Лекорню уточнил, что инцидент произошел в ночь на 16 декабря с самолетом морской разведки Atlantique 2.

«Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — сказал министр.

Лекорню подчеркнул, что подобные агрессивные действия РФ неприемлемы.

Командующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи назвал инцидент с французским самолетом «довольно серьезным».