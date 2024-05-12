сегодня в 23:57

Французский генерал: удар РФ под Харьковом ослабит ВСУ на других участках

Киев вынужден стягивать свои силы в район Харькова на фоне наступления ВС РФ, а это ослабляет украинскую оборону на других участках фронта, сказал французский генерал Франсуа Шованси в эфире LCI. Его слова приводит РИА Новости .

«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда (в Харьковскую область). Следовательно, это ослабит другие участки фронта», — указал военный.

ВСУ вскоре, по мнению Шованси, начнут перераспределять боеприпасы. Их расход вне Донбасса будет увеличен.

ВС РФ «северной» группировки смогли продвинуться вглубь обороны киевских боевиков. Освобождены были Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.