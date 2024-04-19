Французский военный эксперт Сириль де Латра считает, что пилоты ВВС Украины провалили подготовку для управления истребителями F-16. По его мнению, отсутствие необходимых навыков не позволит украинцам выжить в бою с российской армией, сообщает aif.ru .

Специалист предположил, что в украинской армии могут появиться наемники из частных военных компаний (ЧВК). В частности, де Латра упомянул канадскую ЧВК Top Aces и американскую Draken International. По его словам, в этих компаниях служат пилоты, обученные летать на F-16.

«В худшем случае эти две частные военные компании могут заключить контракт на эксплуатацию этих самолетов на Украине», — подчеркнул де Латра.

По его словам, именно языковой барьер мешает украинским военным научиться управлять «боевыми соколами» американского производства. Эксперт полагает: все, что удалось сделать за целый год по этому вопросу, — лишь перегнать этот истребитель с одной военной базы на другую.