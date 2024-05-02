Политолог объяснил, почему на Украине заявили о превосходстве российской армии

Заявлением о военном превосходстве России министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намеревается подтолкнуть Запад к еще более активному наращиванию производства вооружений. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

С интересным, по мнению политолога, заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он признал, что Россия более эффективна в военных усилиях, чем коллективный Запад. «Когда я смотрю, чего Россия достигла в деле восстановления производства оборонно-промышленной базы и чего к настоящему времени достиг весь Запад, мы должны взглянуть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — сказал он в интервью журналу Foreign Policy.

«В любом случае, нужно действительно констатировать, что наша страна на фоне множества западных санкций и попыток „разорвать российскую экономику в клочья“ демонстрирует явно хороший темп в части производства собственного вооружения. Последние успехи на фронте (например, на авдеевском направлении) говорят сами за себя», — сказал Аджамян.

Факт превосходства в том, что Россия здесь и сейчас выдерживает серьезное противостояние с оборонной промышленностью коллективного Запада в части наращивания военного производства.

«Если обратиться к истории, это даже неудивительно, что в сложный период страна может задействовать максимум ресурсов для достижения военного успеха. Просто напомню, что даже в блокадном Ленинграде продолжали производить различные виды вооружения, которые были так необходимы фронту», — добавил эксперт.

Противники России, по мнению политолога, видимо, не учли такие традиционные особенности сознания граждан нашей страны, как упорство, мужество и искренняя любовь к Родине. Подобный стратегический просчет может быть одним из ключевых для противников РФ.