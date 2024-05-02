Эксперт разъяснил, почему на Украине снова может смениться министр обороны

«О чем писать сегодня украинским СМИ? Об успехах на фронте не получится, там даже о тактической обороне не заикнуться. О поддержке Запада? Не совсем уместно, ведь в умах украинских граждан она вызывает справедливый скепсис: помощь идет с огромной задержкой и не на безвозмездной основе, что надевает кандалы на многие поколения украинцев вперед», — сказал Лунев.

По словам политолога, кадровые перестановки и новости о них могут вызвать хоть какую-то иллюзию перемен.

«Но, на мой взгляд, слухи об увольнении Умерова являются политическим ходом офиса Зеленского. Главной на сегодня линией раздора между Зеленским и гражданами Украины является новый закон о мобилизации. В таких случаях общество часто ассоциирует корни таких инициатив с министром обороны», — добавил эксперт.

По мнению политолога, Зеленский хочет трусливо перевести стрелки, спустить разгневанную толпу на Умерова, тем самым получить временной задел для поиска стабилизационных мер, но общая картина не позволяет найти их.