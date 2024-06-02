FP: Москва способна дать эффективный неядерный ответ на эскалацию на Украине

Российская сторона имеет очень широкий арсенал, который позволит ей эффективно ответить на попытки эскалации Запада, не прибегая к использованию ядерного оружия, считает колумнист Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд, пишет РИА Новости .

Западные страны, по ее мнению, не должны надеяться на безнаказанность свои попыток обострить обстановку. Эксперт привела в пример недавнее одобрение ударов по РФ.

«У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <…> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад?» — предупредила Эшфорд.

При этом Запад все равно пытается уравнять противоборствующие на Украине силы, отправляя в зону конфликта своих военных. Все это только демонстрирует глупость западных политиков, добавила аналитик.

«Вашингтон слепо идет на эскалацию, потому что не хочет спуститься на землю в своих военных целях», — резюмировала Эшфорд.