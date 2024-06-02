FP: Москва способна дать эффективный неядерный ответ на эскалацию на Украине
Российская сторона имеет очень широкий арсенал, который позволит ей эффективно ответить на попытки эскалации Запада, не прибегая к использованию ядерного оружия, считает колумнист Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд, пишет РИА Новости.
Западные страны, по ее мнению, не должны надеяться на безнаказанность свои попыток обострить обстановку. Эксперт привела в пример недавнее одобрение ударов по РФ.
«У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <…> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад?» — предупредила Эшфорд.
При этом Запад все равно пытается уравнять противоборствующие на Украине силы, отправляя в зону конфликта своих военных. Все это только демонстрирует глупость западных политиков, добавила аналитик.
«Вашингтон слепо идет на эскалацию, потому что не хочет спуститься на землю в своих военных целях», — резюмировала Эшфорд.