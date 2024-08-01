Fox News: журналист Эван Гершкович вернется в США в четверг

Телеканал Fox News рассказал, что журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого в России приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, вернется в США в четверг, пишет ТАСС .

Осужденный вернется к себе на родину в рамках крупного обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Этой информацией с Fox News поделились в The Wall Street Journal. Других подробностей пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее говорила, что американский президент Джо Байден будет продолжать поддерживать контакты с РФ по поводу обмена заключенными. Он не закончит эту миссию, пока стоит во главе государстве.

Ранее сообщалось, что Гершкович собирал в РФ секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Обвинение собрало достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить его вину в шпионаже.