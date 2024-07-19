Стало известно, какие сведения в РФ собирал осужденный за шпионаж Гершкович

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Гершкович собирал в России секретную информацию об «Уралвагонзаводе»

По версии стороны обвинения, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович собирал в России секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», сообщает РБК .

Начальник судебного управления Оздоев Микаэль отметил, что американец совершал «незаконные действия при совершении тщательных мер конспирации».

Ранее журналиста приговорили к 16 годам лишения свободы. Он признан виновным в шпионаже.

Консул Британии в Екатеринбурге Амир Котеча присутствовал во время судебного заседания. По его словам, он прибыл показать солидарность с Гершковичем.