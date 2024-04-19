Fox News: Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в ответ на атаку 13 апреля

Израильские силы нанесли «ограниченный» удар по территории Ирана в качестве ответа на атаку 13 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Рано утром 19 апреля появилась информация о взрывах в иранской провинции Исфахан. По информации источников, один из них произошел недалеко от международного аэропорта Исфахана и базы армейских ВВС.

Позже еще три взрыва произошли рядом с военной базой на северо-западе провинции. Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу ABC, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану, однако цели названы не были.

Тегеран вечером 13 апреля ударил дронами и ракетами по территории еврейского государства. Атака стала ответом на «многочисленные преступления». В частности, Иран приписывает Тель-Авиву атаку на консульский отдел посольства в Дамаске.