Фото: россиянам рассказали об условиях платной камеры Ермака в СИЗО

В Сети появились фото платной камеры в Киевском СИЗО, где сидел Ермак

В Сети появились фотографии платной камеры в Киевском СИЗО, где находился экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он вышел под залог более 3 млн долларов, сообщает aif.ru .

Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании 460 млн гривен по делу о хищениях в энергетике, подтвердил, что находился в платной камере Следственного изолятора на Дегтяревской улице в Киеве.

Снимки обновленных помещений, опубликованные 14 мая в отчете о ремонте, показывают камеру с мягкой кроватью, кухонной зоной, холодильником, телевизором, коврами и отдельным санузлом с душевой кабиной и подогревом. В интерьере есть деревянная мебель и комнатные растения.

Платные камеры появились в СИЗО в 2020 году как эксперимент Минюста Украины. Изначально сутки стоили 2000 гривен, сейчас — около 2970 гривен, месяц — более 15,5 тыс. гривен. В изоляторе доступны две четырехместные, одна трехместная и одна двухместная камера.

Обычные помещения представляют собой бетонные камеры с жесткими полками, встроенными в стены.

«В такой камере стоит хорошая кровать с качественным бельем, чайник, микроволновка, холодильник, телевизор, есть постоянная связь. Например, в том же СИЗО сидит депутат Верховной рады Дубинский, он постоянно пишет посты 24 на 7, он работает в социальных сетях. Посещений у него намного больше, чем у тех, кто сидит в обычных камерах», — объяснил политолог Василий Вакаров.

