Фон дер Ляйен считает, что мир на Украине будет достигнут не за один шаг

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнуть мира на Украине не получится за один шаг, это будет длинный путь. Об этом сообщает ТАСС .

Фон дер Ляйен в воскресенье выступила на пресс-конференции по итогам конференции по Украине в Швейцарии.

Кроме того, она призвала РФ прислушаться к посланию международного сообщества, собравшегося на саммит в Швейцарии.

«Когда Россия будет готова к миру на основе устава ООН, наступит время, когда Россия присоединится к нашим усилиям», — уточнила глава ЕК.

Саммит в Швейцарии прошел 15 и 16 июня. Итоговый документ мероприятия подписали не все страны-участницы. Россию на встречу не приглашали.