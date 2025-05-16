Flightradar24: делегация России покинула Стамбул

Самолет, на борту которого, предположительно, находится российская делегация, вылетел из стамбульского аэропорта им Ататюрка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar24.

Российские переговорщики прибыли в Стамбул еще 15 мая. Именно в этот день должна была пройти встреча с украинской стороной. Однако ее перенесли на пятницу.

16 мая Россия и Украина провели прямые переговоры. Они длились меньше двух часов.

По итогам встречи обе стороны сделали заявления. По предварительным данным, российские переговорщики уже покинули Стамбул. Самолет с делегацией России вылетел в 19:57 по московскому времени.