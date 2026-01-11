Фицо: Каллас нужно убрать с поста главы евродипломатии
Фото - © РИА Новости
По мнению словацкого премьера Роберта Фицо, Кая Каллас не должна занимать должность главного дипломата Европейского союза. Он считает, что ее нужно уволить, пишет РИА Новости.
11 января Фицо заявил, что необходимо найти замену действующему верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Это его первое публичное заявление на эту тему.
Он подчеркнул, что Евросоюз испытывает трудности с оперативным реагированием на возникающие кризисные ситуации и не имеет четкой позиции по ключевым мировым событиям.
«Скажу это первый раз и вслух: мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас», — сказал Фицо.
Ранее сообщалось, что Каллас сначала заявила, что Россия атаковала 19 государств за последние 200 лет, но перечислить их так и не смогла.
