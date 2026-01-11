По мнению словацкого премьера Роберта Фицо, Кая Каллас не должна занимать должность главного дипломата Европейского союза. Он считает, что ее нужно уволить, пишет РИА Новости .

11 января Фицо заявил, что необходимо найти замену действующему верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Это его первое публичное заявление на эту тему.

Он подчеркнул, что Евросоюз испытывает трудности с оперативным реагированием на возникающие кризисные ситуации и не имеет четкой позиции по ключевым мировым событиям.

«Скажу это первый раз и вслух: мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас», — сказал Фицо.

Ранее сообщалось, что Каллас сначала заявила, что Россия атаковала 19 государств за последние 200 лет, но перечислить их так и не смогла.

