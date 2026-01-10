Глава евродипломатии Кая Каллас сначала заявила, что Россия атаковала 19 государств за последние 200 лет. Но затем не смогла назвать их, сообщает в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.

Один из депутатов Европарламента из Люксембурга отправил запрос и попросил Каллас назвать 19 государств, которые якобы были атакованы Россией за 200 лет. Дипломат вместе с сотрудниками дали ответ только через 35 дней.

Однако он оказался расплывчатым.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал, что Каллас хочет вступления ЕС в войну с РФ и Китаем. Также чиновник назвал ее глупой.

