Дмитриев: Каллас хочет войны Евросоюза с Россией и Китаем

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в военный конфликт с Россией и КНР, сообщает RT .

«Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем», — отметил он.

Ранее глава евровпейской дипломатии Кая Каллас, испугавшись реакции мирового сообщества, поспешила прокомментировать террористическую атаку киевского режима на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области.

В соцсети Х (бывший Twitter) Каллас предприняла попытку убедить пользователей, что Москва якобы «намеренно отвлекает внимание» сообщением об украинских ударах по российским правительственным объектам.

