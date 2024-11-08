Финский правозащитник Бекман получил паспорт РФ

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Она напомнила, что президент Российской Федерации Владимир Путин 21 октября подписал указ о принятии Йохана Бекмана в российское гражданство.

Волк опубликовала кадры с торжественным вручением российского паспорта правозащитнику.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 15 человек.Также гражданами России стали Йохан Бекман из Финляндии, 77-летний перуанец Олег Серхио Березовский, уроженцы Ливана Низар Дагер и Фади Бу, армянин Левон Джулфалакян.