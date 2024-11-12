Финляндия проявляет интерес к экономическим связям с РФ после победы Трампа

Победа Трампа и позиция Финляндии связаны. К тому же, восточные и южные регионы Финляндии традиционно ориентированы на торговлю с Россией. Об этом РИАМО рассказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Считаю, что победа Трампа и позиция Финляндии связаны. Восточные и южные регионы Финляндии традиционно ориентированы на торговлю с Россией, обеспечивая десятки тысяч рабочих мест и сотни объектов недвижимости. Им выгодно поддерживать поток российских туристов и потребителей, ведь финские граждане получают возможность посетить Санкт-Петербург и покупать относительно дешевый бензин в России», – сказал Косоруков.

Он отметил, что на фоне прихода к власти Трампа Финляндия проявляет прагматичный интерес к своим экономическим связям с Россией. Вступление Финляндии в НАТО, инициированное демократами, слабо соответствует ее суверенным интересам, считает эксперт.

«Сейчас установление экономических связей будет больше ориентироваться на Вашингтон, нежели на Брюссель. Исторический рефлекс Финляндии к поддержанию хороших отношений с Россией всегда обеспечивал ей безопасность и процветание. Портить отношения с Россией в угоду другим странам, как в прошлом это было с Германией или сейчас с США, наносит Финляндии ущерб», – пояснил политолог.

Косоруков указал на то, что в будущем можно ожидать пробуждения у финнов стремления к экономическому сотрудничеству с Россией в таких областях, как инвестиции и энергетика. При этом для Финляндии открывается окно возможностей, и даже многовекторный подход к международной политике, возможно, станет частью их стратегии.