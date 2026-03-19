Финляндия 9-й год подряд стала счастливейшим государством в мире

Финляндия девятый год подряд стала счастливейшей страной в мире. Второе место заняла Исландия, а третье — Дания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный доклад о счастье.

В десятку наиболее счастливых государств вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.

Соединенные Штаты оказались на 23 месте.

РФ в рейтинге заняла 79 место. В прошлом году она была на 66. Украина осталась на 111, как и в прошлом году.

Во «Всемирном докладе о счастье» оцениваются шесть основных факторов. Измеряются уровни соцподдержки, здоровья, зарплат, свободы, щедрости и отсутствия коррупции.

Авторы исследования отмечают, что власти государств ориентируются на анализ при формировании политики. Их задача — сделать жителей страны более счастливыми. Доклад выложили к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта.

