Студенческие профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета — приостановили деятельность украинских студенческих сообществ на своей территории за покупку дронов для ВСУ, сообщает ТАСС .

Поводом стало выявление фактов финансирования приобретения беспилотников для Вооруженных сил Украины. Как сообщает Financial Times, расследование должно установить, соответствуют ли такие действия благотворительному статусу этих организаций.

Согласно положениям Комиссии по делам благотворительных организаций Великобритании, поддержка иностранных вооруженных формирований не может считаться благотворительной деятельностью. Украинское сообщество UCL в октябре 2024 года направило 1,5 тыс. фунтов стерлингов на покупку дрона китайской компании DJI. Активисты из Ланкастера собрали более 20 тыс., из которых значительная часть была потрачена на квадрокоптеры, о чем они открыто сообщали в соцсетях.

Оба сообщества временно лишены права вести деятельность до завершения проверки. В университетах подчеркивают необходимость соблюдения британского законодательства, которое строго регламентирует использование благотворительных средств. Этот инцидент highlights растущую напряженность вокруг поддержки Украины в академической среде, где формальные правила сталкиваются с политизированными инициативами.

Эксперты отмечают, что подобные случаи могут создать прецедент для пересмотра деятельности других студенческих организаций, вовлеченных в сбор средств на военные нужды. Между тем украинские сообщества настаивают на гуманитарном характере своей помощи, утверждая, что дроны используются для «защиты гражданского населения».