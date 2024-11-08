До завершения срока президентства Джо Байдена остается более двух месяцев, что дает ему возможность еще больше ухудшить отношения с Россией. Член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко напомнил, что в 2016 году, уходя с поста, Барак Обама выслал 35 российских дипломатов. Он выразил мнение, что от нынешнего президента США можно ожидать аналогичных действий, сообщает Life.ru .

Всего свыше 15 тыс. ограничительных мер было введено в отношении России. Штаты лидируют среди стран, наложивших эти санкции. В конце своего президентского срока Байден хотел бы увеличить их число, но это невозможно. Для того чтобы усилить санкции, требуется одобрение Конгресса. В текущих условиях, когда выигравший выборы республиканец Дональд Трамп готовится к переговорам с Москвой, это не самый разумный подход, пояснил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Украина может получить дополнительные 6,4 млрд долларов при нынешнем президенте. По информации газеты Politico, часть этих средств будет направлена на приобретение оружия из текущих запасов, а другая часть — на новые поставки по заключенным контрактам. В команде Байдена предполагают, что Трамп прекратит финансовую помощь Украине.

Мирзаян указал, что Байден гарантировал Трампу мирную передачу власти, однако это не мешает ему продолжать поставки тех вооружений, которые уже давно отправляются в Киев. Если же он решит передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому принципиально новые виды оружия, которые ранее не передавались Украине, это может быть воспринято как эскалация конфликта.

Одним из последних шагов администрации Байдена может стать разрешение Украине наносить удары вглубь России. В настоящее время ВСУ располагают баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS, которые могут поражать цели на дистанции до 300 км. В США существует мнение, что это не имеет смысла. Скорее всего, они боятся нового витка напряженности.

В данный момент у Байдена нет ничего, что можно было бы потерять, и чем сложнее станет ситуация для Трампа, тем выгоднее это будет для демократов.