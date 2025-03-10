Филимонов назвал грязными фейками слухи об употреблении наркотиков

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале прокомментировал слухи о том, что он якобы употребляет наркотики. Глава региона подчеркнул, что источник фейковой информации не заслуживает внимания.

«Так вот, меня не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про „наркоту“, которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — заявил Филимонов.

Он назвал приходящее вокруг своей персоны классикой информационной войны, за которую впрочем инициатору придется ответить по закону, так как под удар попала в том числе семья губернатора.

«Безумно было бы полагать, что могу дать в обиду свой род и память ушедших предков», — подчеркнул глава региона.

Филимонов выразил готовность в любой момент сдать анализы на запрещенные вещества. При этом он подчеркнул, что «всякое заказное словоблудие» не сможет помешать решать задачи, стоящие перед регионом. Петиции, «заряженные» ботами или подписанные введенными в заблуждение гражданами, губернатор назвал цирком-шапито.

Слухи о том, что Филимонов употребляет запрещенные вещества, появились в медиапространстве еще на старте его избирательной кампании. На фоне распространяемых сообщений тысячи жителей Вологодской области потребовали отставки губернатора. Для этой цели даже была запущена петиция на сайте Change.org, ее подписали уже свыше 31 тыс. человек.

Кроме того, подписанты обвиняют Филимонова в «неэффективном управлении, несправедливости и тирании». Они просят досрочно прекратить его полномочия.