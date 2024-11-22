Филатова: первичные отделения ЕР будут взаимодействовать с региональной властью

«Мы приняли во внимание все задачи, которые были поставлены перед нами Игорем Юрьевичем (Брынцаловым — ред.). В дальнейшем, конечно, мы будем стараться, чтобы первичные отделения, конечно же, взаимодействовали с советом депутатов, чтобы они взаимодействовали с людьми. Были опорой партийной и фундаментом на местах, который даст связь между первичными отделениями и региональными муниципальными властями», — сказала Филатова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека, были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.