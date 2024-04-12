Figaro: Украина просит Францию помочь продержаться до 2025 года

Украина хочет начать новое контрнаступление в 2025 году и просит Париж помощи, чтобы продержаться до этого момента, пишет РИА Новости со ссылкой на Figaro.

Отмечается, что французский чиновник недавно принял участие в переговорах с киевскими властями.

«Украинцы говорят нам: „Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление“, — заявил он.

Отмечается, что ВСУ ушли в оборону после провалившегося наступления в прошлом году. Теперь на Западе снова начали обсуждать возможное поражение Украины, так как любая атака Киева может обернуться высокими потерями.